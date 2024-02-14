Συνελήφθη 29χρονος που παρέλαβε ταχυδρομικά δέματα με περισσότερα από 24 κιλά κάνναβης

Στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης του κ Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατελήφθη 29χρονος αλλοδαπός να παραλαμβάνει από γραφεία εταιρείας μεταφορών στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, (2) ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν -24- κιλά και -600- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 29χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, απογευματινές ώρες χθες (13/2) στο κατάστημα της εταιρείας μεταφορών στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Κατά τη συναλλαγή, επέδειξε πλαστό δελτίο ταυτότητας με στοιχεία που συμφωνούσαν με τα στοιχεία παραλήπτη των δεμάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό συνεργών του συνεχίζεται.



