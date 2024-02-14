Ρόδος: Απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Μπαχρέιν από τις 3 Ιουνίου

Την αεροπορική σύνδεση της Ρόδου με το Μπαχρέιν με την Gulf Air, που είναι ο εθνικός αερομεταφορέας του Βασιλείου του Μπαχρέιν, ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Ρόδου.

Η απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ρόδου με το Μπαχρέιν, όπως επισημαίνουν παράγοντες του Δήμου Ρόδου, αποτελεί εγχείρημα με ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα, που τοποθετεί αφενός τη Ρόδο στους βασικούς προορισμούς του εθνικού αερομεταφορέα του Βασιλείου του Μπαχρέιν και αφετέρου υλοποιεί έναν από τους στόχους του Δήμου Ρόδου για επέκταση και προώθηση της Ρόδου ως μοναδικού τουριστικού προορισμού και σε νέες αγορές, αυτή τη φορά της Ασίας, σε συνεργασία με ΠΡΟΤΟΥΡ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τουριστικών παραγόντων της περιοχής.

Μετά το άνοιγμα της δημοτικής αρχής σε Νότιο Κορέα και Ινδία, σειρά έχει το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με επισκέπτες υψηλής εισοδηματικής στάθμης, μετά και την πρωτοβουλία των επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας Gulf Αir, η οποία έχοντας μία παρουσία 40 ετών στην Ελλάδα, επεκτείνεται και σε άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας, ανακοινώνοντας τα νέα δρομολόγια προς Ρόδο και Μύκονο από τον ερχόμενο Ιούνιο.

Συγκεκριμένα η πρώτη πτήση της Gulf Αir για Ρόδο έχει προγραμματισθεί για τις 3 Ιουνίου 2024.

Για το σκοπό αυτό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως μέσα στον Μάρτιο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία σημαντική συνάντηση στη Ρόδο, κατά πάσα πιθανότητα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων τουριστικών φορέων της περιοχής μας, της Fraport και φυσικά ασιατικών τουριστικών πρακτόρων και tour operators.

Η πρόσφατη επίσημη ανακοίνωση της Gulf Air έφερε, όπως ήταν φυσικό, χαμόγελα σε όλους ανεξαιρέτως τους τοπικούς παράγοντες, καθώς η Ρόδος κατακτά κι άλλες αγορές της Ασίας, με τις επί σειρά ετών προσπάθειες όλων να αποδίδουν καρπούς.

Την ικανοποίηση του Δήμου Ρόδου για την επίσημη ανακοίνωση της Gulf Air εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού Γεώργιος Τόππος, υπογραμμίζοντας:

«Πρόκειται σαφώς για μία θετική εξέλιξη. Η προβολή της Ρόδου, η ανάπτυξη του τουρισμού και η προσέλκυση επισκεπτών από τις χώρες της Ασίας, αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Η ενίσχυση των τουριστικών σχέσεων και των δύο πλευρών, Ρόδου και Μπαχρέϊν, με στόχο την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών και των δύο προορισμών, έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας και ανακοίνωσης του εθνικού αερομεταφορέα Gulf Air του Βασιλείου του Μπαχρέϊν. Η σύσφιγξη των σχέσεων και των δύο πλευρών, αλλά και όλα όσα απορρέουν από τέτοιες ενέργειες, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Είμαστε χαρούμενοι και αναμένουμε αφενός την συνάντηση με τους καθ΄ ύλην αρμοδίους του τουρισμού του Μπαχρέϊν, αλλά και τους πρώτους τουρίστες που θα υποδεχθούμε και θα φιλοξενήσουμε τον ερχόμενο Ιούνιο στο νησί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.