Υγειονομική «βόμβα» στη Θεσσαλία: Μάχη να ανοίξουν οι δρόμοι και να απομακρυνθούν τα νεκρά ζώα Ελλάδα 07:14, 13.09.2023

Χωρίς πόσιμο νερό και ρεύμα παραμένουν αρκετά χωριά - Τα σωστικά συνεργεία, οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο Στρατός συνεχίζουν να ανοίγουν δρόμους προκειμένου να προσεγγίσουν χωριά που παραμένουν «βυθισμένα» - Τα νερά του Πηνειού «πνίγουν» τα Τέμπη