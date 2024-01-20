Λογαριασμός
Κατερίνη: Προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη - Προφασίστηκε ότι τραυματίστηκε η κόρη της και πρέπει να χειρουργηθεί

Ο 31χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη όταν πήγε να παραλάβει από τη γυναίκα το ποσό των 2.950 ευρώ

Σύλληψη

Άνδρας, 31 ετών, συνελήφθη στην Κατερίνη με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι η κόρη της τραυματίστηκε και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης.

Ο βουλγαρικής καταγωγής άνδρας έπεσε στα χέρια των αστυνομικών την ώρα που πήγε να παραλάβει από την ηλικιωμένη το ποσό των 2950 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1500 ευρώ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια.

Είχε προηγηθεί, κατά την ίδια καταγγελία, τηλεφώνημα προς την γυναίκα από άγνωστους συνεργούς του συλληφθέντα, που επινόησαν το σενάριο του τραυματισμού, με σκοπό να την εξαπατήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κατερίνη απάτη σύλληψη
