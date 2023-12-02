Το Up Stories σε συνεργασία με τον Νίκο Αγγελόπουλο παρουσιάζουν την γιορτινή Αθήνα και σας ταξιδεύει στις ομορφότερα στολισμένες γειτονιές της.

Σύνταγμα, Ομόνοια, Ψυρρή, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθώς και οι ομορφότερα στολισμένοι δρόμοι της Αθήνας παρουσιάζονται μέσα από μια γιορτινή περιήγηση στους δρόμους της.

Απολαύστε το βίντεο και μπείτε σε γιορτινή διάθεση.

Πηγή: skai.gr

