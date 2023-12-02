Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η ασφαλτόστρωση της Βασιλίσσης Σοφίας, μιας από τις πλέον κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Στόχος των σχετικών εργασιών που υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, είναι η Λ. Βασιλίσσης Σοφίας να αποκτήσει μια νέα εικόνα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το τμήμα από την λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το Hilton και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος της. Επιπλέον η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας διαθέτει νέα φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης Led, καθώς και συγχρόνους φωτεινούς σηματοδότες.

Οι σχετικές εργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη σηματοδοτούν και την ολοκλήρωση του έργου της συνολικής συντήρησης των κεντρικών οδικών αξόνων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας, (στηθαία ασφάλειας, σήμανση, οδοφωτισμός, φανάρια, πράσινο στις κεντρικές νησίδες, αντιπλημμυρική θωράκιση, επισκευή βλαβών οδοστρωμάτων, προσθήκη σύγχρονων υποδομών οδικής ασφάλειας, πρότυπες διαβάσεις, πεζογέφυρες, κ.α.). Ταυτόχρονα γίνεται συστηματική προσπάθεια για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών μέσων.

Με αφορμή τις σχετικές εργασίες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε: «Η προστασία της ζωής των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η Αττική έχει αλλάξει ριζικά ως προς την οδική ασφάλεια. Αυτό επετεύχθη με συστηματική δουλειά και παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν στις οδικές αρτηρίες αρμοδιότητας μας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν μεταξύ άλλων οι εξής δράσεις:

· Καθολική συντήρηση των κεντρικών οδικών αξόνων της Αττικής, με ασφαλτόστρωση, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και φωτεινών σηματοδοτών LED, βελτίωση της σήμανσης και των στηθαίων ασφαλείας.

· Ενημέρωση των πολιτών για θέματα οδικής ασφάλειας, μέσω δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία και άλλες δημόσιες δομές.

· Ενίσχυση των συνεργείων της Περιφέρειας Αττικής με σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό, για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών και συμβάντων στο οδικό δίκτυο.

Όλοι μαζί, Κεντρική Διοίκηση Αυτοδιοίκηση και πολίτες, μπορούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».

