Κατά την περίοδο 4 έως 8 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 222.888.557 ευρώ σε 404.692 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 4 έως 8 Δεκεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

· Από τις 4 έως 8 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 22,5εκατ. ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

· Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 12.388.557 ευρώ σε 28.162 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

2.Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

· 160 εκατ. ευρώ σε 346.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας, δώρο Χριστουγέννων και λοιπών επιδομάτων

· 22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

· 6 εκατ. ευρώ σε 23.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

