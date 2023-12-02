Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, στις 04:20 μια ομάδα έξι ατόμων προσέγγισαν υποκατάστημα Σούπερ Μάρκετ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, παραβίασαν την τζαμαρία, μπήκαν και αφού προκάλεσαν έκρηξη αποκόλλησαν το ΑΤΜ που βρισκόταν στο εσωτερικό για να το πάρουν.

Την στιγμή εκείνη αυτόπτης μάρτυρας έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, με αποτέλεσμα ένας εκ των δραστών μόλις τον αντιλήφθηκε να τον απειλήσει με όπλο που είχε στην κατοχή του.

Εν συνεχεία οι άνδρες φόρτωσαν το μηχάνημα ανάληψης σε όχημα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο όπου συνέλεξαν υλικό για τον εντοπισμό των δραστών.

