Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 0,42% και κέρδη 10,26%

Με ήπια άνοδο 0,42% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να μην μπορεί, όμως να ακολουθήσει τους έντονους ανοδικούς ρυθμούς των διεθνών αγορών.

Η Fed πάτησε με δύναμη το "κουμπί" των επιτοκίων και τα μείωσε μετά από τέσσερα χρόνια τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα εγκαινιάζοντας πλέον μια επιθετική νομισματική πολιτική και οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 σκαρφάλωσαν την Πέμπτη, σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν και τα μεγάλα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της από το 2020 προχώρησε η Fed και μάλιστα "επιθετικά" επιλέγοντας να μειώσει το κόστος δανεισμού κατά 50 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς που ανέμεναν ότι θα προχωρήσει σε μια σημαντική κίνηση προκειμένου να αποφύγει τη σημαντική επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Έτσι, πλέον, το βασικό επιτόκιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ διαμορφώνεται στο εύρος 4,75%-5,00% από το 5,25%-5,50% που είχε διαμορφωθεί τον Ιούλιο του 2023, οπότε η Fed είχε προχωρήσει στην τελευταία αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, προκειμένου να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό που εκτροχιάστηκε λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.425,19 μονάδες, έναντι 1.419,24 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,42%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10,21%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,42% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 10,66%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,16%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 3,90%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο 0,29%,ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 14,91%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 576,081 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 115,216 εκατ. ευρώ έναντι 88,516 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 213 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 98,171 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,283 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

