Τι σημαίνει μια μείωση των επιτοκίων από την Fed

Στην πρώτη μείωση των επιτοκίων, από την έναρξη της πανδημίας της Covid-19, αναμένεται να προχωρήσει την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και οι επενδυτές παγκοσμίως φέρονται να προετοιμάζονται για τις επιδράσεις που θα έχει η συγκεκριμένη -αν και προβλεπόμενη- κίνηση.

H Fed έχει μείνει.... πίσω σε σχέση με άλλες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις των επιτοκίων όπως η ΕΚΤ, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, του Καναδά, του Μεξικού, της Ελβετίας και της Σουηδίας.

Πολλές από τις προαναφερθείσες Κεντρικές Τράπεζες εμφανίστηκαν πρόθυμες να κινηθούν πριν την Fed, ανταποκρινόμενες στην επιβράδυνση της ανάπτυξης και στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, αναλυτές διερωτώνται τι άλλες κινήσεις θα μπορούσαν να κάνουν, πριν η Fed -η μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα του κόσμου με βάση την αξία του ενεργητικού- ακολουθήσει το παράδειγμά τους.

Παγκόσμιος ο αντίκτυπος

Βασική πηγή προβληματισμού, αποτελεί η πίεση που ασκούν οι διαφορές μεταξύ των επιτοκίων στα νομίσματα.

Σε γενικές γραμμές, τα υψηλότερα επιτόκια προσελκύουν ξένους επενδυτές οι οποίοι αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, ενισχύοντας ως αποτέλεσμα την αξία των τοπικών νομισμάτων. Για παράδειγμα, το ιαπωνικό γιεν και η τουρκική λίρα, δέχθηκαν πλήγμα καθώς οι κεντρικές τους τράπεζες διατήρησαν τα επιτόκια σε χαμηλό επίπεδο, ενώ την ίδια στιγμή το αμερικανικό δολάριο -όπως υπολογίζεται στο “καλάθι νομισμάτων”- κινήθηκε ανοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, τη χρονιά δηλαδή που η Fed προχωρούσε σε αυξήσεις των επιτοκίων.

Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη δουλειά των κεντρικών τραπεζών οι οποίες προσπαθούν να συγκρατήσουν την αύξηση των τιμών, καθώς ένα ασθενέστερο νόμισμα μπορεί να προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού δεδομένου ότι αυξάνει το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων.

Εκτός, όμως, από τις συναλλαγματικές διαφορές, ακόμη μια σημαντική επίπτωση από τα επιτόκια της Fed, θα είναι και αυτή που θα έχει στην αμερικανική οικονομία, ιδιαίτερα δεδομένων των πρόσφατων “αδύναμων” στοιχείων στην αγορά εργασίας και του ενδεχόμενου ύφεσης.

“Ως σημαντικός μοχλός της παγκόσμιας ανάπτυξης, αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων σε όλο τον κόσμο” δήλωσε ο Richard Carter, επικεφαλής έρευνας σταθερών επιτοκίων της Quilter Cheviot, σχολιάζοντας την προβλεπόμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed.

Αυτό αφορά τον χρυσό, οι τιμές του οποίου κατέγραψαν επίπεδα ρεκόρ αυτή την εβδομάδα εν μέσω των προσδοκιών για μια κίνηση από την Fed. Τα υψηλότερα επιτόκια, σε γενικές γραμμές, θεωρούνται τροχοπέδη για τον χρυσό, καθώς καθιστούν τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, όπως τα ομόλογα, περισσότερο ελκυστικές, παρά το γεγονός ότι αυτό ιστορικά δεν συνέβαινε πάντα. Επίσης, ο χρυσός χρησιμοποιείται και ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού (ο οποίος μπορεί να ενισχυθεί καθώς υποχωρούν τα επιτόκια), ενώ οι επενδυτές αγοράζουν εμπορεύματα και σε περιόδους αναταραχών των αγορών.

Το πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα, τα οποία ως επί το πλείστον αποτιμώνται σε δολάρια, συνήθως λαμβάνουν ώθηση από τη μείωση των επιτοκίων καθώς το χαμηλότερο κόστος δανεισμού ενδέχεται να τονώσει την οικονομία και να αυξήσει τη ζήτηση.

Πολλές αναδυόμενες αγορές είναι περισσότερο ευμετάβλητες σε αυτούς τους παράγοντες, κάτι που καθιστά τις κινήσεις της Fed πιο σημαντικές για αυτές απ ό,τι για μεγαλύτερες οικονομίες.

Και τα χρηματιστήρια επηρεάζονται από τις κινήσεις της Fed και όχι μόνο στις ΗΠΑ.

Μεγάλο μέρος της μεταβλητότητας που κατέγραψαν τα χρηματιστήρια τους τελευταίους μήνες συνδέθηκε με τις εικασίες για το πότε και κατά πόσο η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια.

“Η μείωση των επιτοκίων μειώνει παράλληλα το κόστος δανεισμού, δημιουργώντας ως εκ τούτου καλύτερες συνθήκες ρευστότητας για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο” συμπλήρωσε ο Richard Carter.

Επίσης, η μείωση των επιτοκίων λογικά θα σημάνει και χαμηλότερες αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα, κάνοντας έτσι τα χρηματιστήρια σχετικά πιο ελκυστικά για επενδύσεις” είπε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.