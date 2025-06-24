Λογαριασμός
Χίος: Συγκλονιστική η δορυφορική εικόνα του Copernicus από τις φωτιές - Ο καπνός «έπνιξε» την περιοχή

Τη δύσκολη κατάσταση στη Χίο, όπου πυροσβέστες και κάτοικοι συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κατέγραψε το Copernicus στις 23 Ιουνίου

Χίος

Τη δύσκολη κατάσταση στη Χίο, όπου πυροσβέστες και κάτοικοι συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κατέγραψε το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του EU Copernicus η δορυφορική εικόνα καταγράφηκε στις 23 Ιουνίου και δείχνει ένα πυκνό σύννεφο καπνού.

«Σφοδρές πυρκαγιές ξέσπασαν στο ελληνικό νησί της Χίου, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αρκετά χωριά εκκενώθηκαν καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χίος Φωτιά δορυφορικές φωτογραφίες δορυφόρος
