Τη δύσκολη κατάσταση στη Χίο, όπου πυροσβέστες και κάτοικοι συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κατέγραψε το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του EU Copernicus η δορυφορική εικόνα καταγράφηκε στις 23 Ιουνίου και δείχνει ένα πυκνό σύννεφο καπνού.

«Σφοδρές πυρκαγιές ξέσπασαν στο ελληνικό νησί της Χίου, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αρκετά χωριά εκκενώθηκαν καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτηση:

🔥 Intense wildfires broke out on the Greek island of Chios, prompting a state of emergency.



Several villages were evacuated as firefighters worked to contain the blaze.



🛰 This #CopernicusEU #Sentinel2 #ImageOfTheDay, captured on 23 June, shows a dense smoke plume rising. pic.twitter.com/Rk0PRx5ab7 — Copernicus EU (@CopernicusEU) June 24, 2025

