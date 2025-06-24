Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών 2025, ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, Θ. Σκύφας μίλησε στο ΕΡΤNews επισημαίνοντας δύο ημερομηνίες «κλειδιά» για τους υποψηφίους.

Όπως υπενθύμισε, οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2025 καλούνται να δηλώσουν έως και σήμερα, Τρίτη 24 Ιουνίου τον αριθμό του κινητού τους, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Σκύφας, «μέχρι τέλος του μήνα πρέπει τα παιδιά να πάνε στο σχολείο τους και να πάρουν το μυστικό κωδικό. Διότι αν δεν έχουν αυτόν τον κωδικό, δεν μπορούν να ανοίξουν το μηχανογραφικό τους».

Ο κ. Σκύφας τόνισε επίση πως την Πέμπτη αναμένουμε τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών 2025. «Στο 1ο, 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο δεν θα έχουμε ανακατατάξεις, στο 4ο θα έχουμε», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

