Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Χίο την Κυριακή καταγράφηκε από τον γεωστατικό μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT, μέσω δεδομένων που αξιοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.

Χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγορίθμους και τη θερμική ανάλυση των εικόνων του δορυφόρου, η φωτιά έγινε ορατή στις 12:40 το μεσημέρι, με τις θερμότερες περιοχές να εμφανίζονται σε κίτρινο χρώμα και τις ψυχρότερες σε πορτοκαλί έως κόκκινο. Το προϊόν αυτό βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, και δεν αποτελεί μέσο επίσημης οριοθέτησης της πυρκαγιάς.

Το βίντεο δείχνει την εξέλιξη της πυρκαγιάς έως τις 18:10, καταγράφοντας επίσης τη μεταφορά του καπνού προς τα νότια λόγω ισχυρών βόρειων ανέμων, με τον καπνό να φτάνει στη Σαντορίνη σε περίπου 5,5 ώρες, διανύοντας απόσταση 220 χλμ.

Δείτε το βίντεο του Meteo:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.