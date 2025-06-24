Λογαριασμός
Γυναικοκτονία σε χωριό της Αμφιλοχίας: Σκότωσε την κουμπάρα του και αυτοκτόνησε

Σε σοκ οι κάτοικοι στην περιοχή του Βάλτου Αμφιλοχίας - Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τον νομό

Δολοφονία

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τα Πηγάδια του ορεινού Βάλτου του δήμου Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με το agriniopress ένας 54χρονος κάτοικος της περιοχής σκότωσε την 51χρονη κουμπάρα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η 51χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών και κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το φονικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (24/6) και στη συνέχεια ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αστυνομικοί του κοντινού ΑΤ Εμπεσού.

Πηγή: skai.gr

TAGS: γυναικοκτονία αμφιλοχία κουμπάρα Δολοφονία Αυτοκτονία
