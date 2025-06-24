Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τα Πηγάδια του ορεινού Βάλτου του δήμου Αμφιλοχίας.
Σύμφωνα με το agriniopress ένας 54χρονος κάτοικος της περιοχής σκότωσε την 51χρονη κουμπάρα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Η 51χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών και κάτοικος της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες το φονικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (24/6) και στη συνέχεια ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του.
Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αστυνομικοί του κοντινού ΑΤ Εμπεσού.
Πηγή: skai.gr
