Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τα Πηγάδια του ορεινού Βάλτου του δήμου Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με το agriniopress ένας 54χρονος κάτοικος της περιοχής σκότωσε την 51χρονη κουμπάρα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η 51χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών και κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το φονικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (24/6) και στη συνέχεια ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αστυνομικοί του κοντινού ΑΤ Εμπεσού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.