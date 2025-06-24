Τρίτη μέρα και μάχες με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χίο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς στο νότιο κομμάτι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κατασβεστική προσπάθεια τις τελευταίες ώρες είναι πιο έντονη στις περιοχές Ζυφιά, Αγ. Γεώργιος και Λιθί.

Οι φωτιές έχουν προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες και κτίρια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για απώλειες ζώων.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων η κατάσταση της πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται εύθραυστη.

Σημειώνεται ότι, από χθες, η Χίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ και σήμερα το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Πάνω από 440 πυροσβέστες στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 444 πυροσβέστες καθώς έχουν φτάσει όλες οι ενισχύσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Λέσβο, με 21 ομάδες δασοκομάντο, 85 οχήματα καθώς και 30 εθελοντές -πεζοπόρα τμήματα- με 4 εθελοντικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά για όλη τη μέρα 4 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν περιοδικά.

Στη Χίο είναι και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Παράλληλα, τρία μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7.30 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Λιθί (και την παραλία Λιθί) και Βέσσα Χίου.

Εξετάζεται οργανωμένη εγκληματική ενέργεια

Στη Χίο μετέβη χθες το μεσημέρι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω της ανησυχητικής κατάστασης από τις 5 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στο νησί.

Όπως είπε ο υπουργός η Πολιτεία εξετάζει σοβαρότατα το ενδεχόμενο οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας, δηλαδή εμπρησμών

Επισημαίνεται πως στο νησί από την Κυριακή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και σε συνεργασία με δυνάμεις της Κρατικής Ασφάλειας του νησιού, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

