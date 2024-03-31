Ταχύπλοο σκάφος με 22 μετανάστες, που εκινείτο προς τα ελληνικά παράλια εντόπισε χθες τις βραδινές ώρες, περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου.

Το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 24 άτομα (11 άντρες, 7 γυναίκες, 6 ανήλικοι) ακινητοποιήθηκε ενώ μεταξύ των επιβαινόντων συνελήφθησαν δύο άτομα που φέρονται ως διακινητές.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου και στη συνέχεια σε κλειστή ελεγχόμενη δομή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ενώ οι δύο διακινητές συνελήφθησαν .

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, ενώ το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

