Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Απομακρύνθηκαν λίγο μετά τη μία, οι δύο χειροβομβίδες που εντοπίστηκαν νωρίτερα σήμερα σε σπίτι στο Κολωνάκι ενώ άνοιξαν οι δρόμοι και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χειροβομβίδες στρατιωτικού τύπου που εικάζεται πως είναι από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν κάτω από πάτωματα μέσα σε σπίτι, στο οποίο γινόταν ανακαίνιση στην οδό Σκουφά 26.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία ενώ στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, αλλά και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Στρατού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.