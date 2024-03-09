Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι θα είναι εφέτος το σαρακοστιανό τραπέζι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.
Συγκεκριμένα, οι τιμές θα διαμορφωθούν ως εξής:
Θαλασσινά
Καλαμάρια 10 ευρώ
Χταπόδι 17-21 ευρώ
Ανάμεικτα θαλασσινά 9-11 ευρώ
Σουπιές 10 -14 ευρώ
Σαρακοστιανά
Χαλβάς 5,5 - 8 ευρώ
Ταραμοσαλάτα 9 - 12 ευρώ
Μελιτζανοσαλάτα 5,5 - 7 ευρώ
Ελιές 4,5 - 6 ευρώ
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τιμή της λαγάνας θα κυμανθεί από 3 έως 3.20 ευρώ.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.