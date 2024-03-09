Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι θα είναι εφέτος το σαρακοστιανό τραπέζι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Συγκεκριμένα, οι τιμές θα διαμορφωθούν ως εξής:

Θαλασσινά

Καλαμάρια 10 ευρώ

Χταπόδι 17-21 ευρώ

Ανάμεικτα θαλασσινά 9-11 ευρώ

Σουπιές 10 -14 ευρώ

Σαρακοστιανά

Χαλβάς 5,5 - 8 ευρώ

Ταραμοσαλάτα 9 - 12 ευρώ

Μελιτζανοσαλάτα 5,5 - 7 ευρώ

Ελιές 4,5 - 6 ευρώ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τιμή της λαγάνας θα κυμανθεί από 3 έως 3.20 ευρώ.

