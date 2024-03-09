Βρέθηκε λύση μετά την καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Θα χειρουργηθεί μετά από τρία χρόνια αναμονής

Τέλος στην ταλαιπωρία τηλεθεατή μπαίνει μετά την καταγγελία που ο ίδιος είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.
Ο κ. Χρήστος πάσχει από βουβωνοκήλη και είχε καταγγείλει ότι βρίσκεται τρία χρόνια στη λίστα αναμονής προκειμένου να χειρουργηθεί.
Σε σημερινή του παρέμβαση στην εκπομπή ενημέρωσε ότι τον κάλεσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων αλλά και ο γιατρός του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος του ζήτησε μία συμπληρωματική εξέταση.
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί χωρίς εσάς δεν θα γινόταν αυτή η διαδικασία. Μετά την καταγγελία με πήρε τηλέφωνο ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων και γιατρός από το ΠΑΓΝΗ. Μου ζήτησε να κάνω μία συμπληρωματική εξέταση και μόλις την πάω θα κανονίσει ραντεβού», ανέφερε χαρακτηριστικά.
