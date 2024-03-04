Χατζηδάκης: Να κλείσει η Κερκόπορτα των πιστοποιήσεων

Την ανάγκη αναβάθμισης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (2021-2023), Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση με τίτλο «Δεξιότητες για μια νέα οικονομία» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων «Ενισχύοντας την Ελλάδα με Δεξιότητες για ένα Βιώσιμο Μέλλον» που διοργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

«Φέραμε στο υπουργείο Εργασίας μία φιλοσοφία ότι «πληρώνουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα», φιλοσοφία που αφορούσε και σε αυτούς που πραγματοποιούν την κατάρτιση και αυτούς που δέχονται την κατάρτιση. Έχουμε φτάσει εκεί που οραματιζόμασταν; Όχι, ακόμα. Και πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ιδιαίτερα στο θέμα της πιστοποίησης. Πρέπει να κλείσει η "Κερκόπορτα" της πιστοποίησης. Όταν θα έχουμε κανονική πιστοποίηση, τότε θα έχουμε και κανονική κατάρτιση. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κοροϊδία, κάποιοι να παριστάνουν ότι κάνουν κατάρτιση και κάποιοι να παριστάνουν ότι δέχονται κατάρτιση» είπε ο Κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι αν η Ελλάδα θέλει να περάσει στη νέα οικονομική εποχή πρέπει να δώσει έμφαση σε τρεις παράγοντες: ανθρώπινο κεφάλαιο, ψηφιακές δεξιότητες και δια βίου μάθηση. «Δεν επαρκούν οι χαμηλότεροι φόροι, οι χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μία σύγχρονη εργασιακή νομοθεσία. Η αντίληψη ότι με ένα πτυχίο θα πορεύομαι σε όλη τη ζωή μου είναι ξεπερασμένη. Στην Ελλάδα ακόμα πληρώνουμε τη δεκαετία του '80 με τη λογική ότι "μας χρωστάει ο Θεός". Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή τη νοοτροπία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει αυτή τη νοοτροπία στο δημόσιο τομέα» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Ερωτώμενος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ανέφερε ότι «σαφώς χρειαζόμαστε άμιλλα και περισσότερες επιλογές και τα μη κρατικά πανεπιστήμια μόνο θετικό ρόλο μπορούν να έχουν».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και μέσω διαρκούς διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους, δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην υλοποίηση αλλά και στον μελλοντικό σχεδιασμό Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και επανακατάρτισης για την κάλυψη του κενού δεξιοτήτων που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, τα λεγόμενα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης, είναι προγράμματα που συνδυάζουν μια σειρά από παρεμβάσεις: Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για κατάρτιση και απασχόληση ανέργων 25-45 ετών. Στο άμεσο μέλλον επίσης, σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε δράσεις που θα ενισχύουν την επιχειρηματικότητα στις γυναίκες, δράσεις μικροχρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων, δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε διάφορες ομάδες ανέργων συμπολιτών μας. Για να πετύχουμε όμως τον στόχο μας, απαιτείται μια συλλογική προσπάθεια, με τη συμμετοχή της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα αλλά και των ίδιων των πολιτών. Επιδίωξή μας, να προωθήσουμε την κουλτούρα δια βίου μάθησης και ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλους. Επενδύοντας στις δεξιότητες των συμπολιτών μας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον ευημερίας, χωρίς αποκλεισμούς, για όλους τους Έλληνες».

Τη σημασία του να δίνονται οι ευκαιρίες στους εργαζόμενους για επανεκπαίδευση, όπως επίσης τον κρίσιμο ρόλο που θα παίξουν και οι «περιφερειακές» δεξιότητες που θα πλαισιώνουν την τεχνητή νοημοσύνη τόνισε η Manuela Geleng, Διευθύντρια στη Γεν. Διεύθυνση Εργασίας και Δεξιοτήτων της ΕΕ. «Στην Ευρώπη δεν έχουμε πρώτες ύλες, η ανταγωνιστικότητά μας βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα, στην καινοτομία μας και στην εφευρετικότητα μας. Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν έρθει στο προσκήνιο και η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί, αλλά χρειαζόμαστε και τις δεξιότητες που θα συμπληρώνουν την τεχνητή νοημοσύνη, δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η λογική σκέψη κλπ.» σημείωσε.

Η Μ. Geleng τόνισε την ανάγκη να δίνονται ευκαιρίες και εργαλεία στους εργαζόμενους που επιθυμούν να καταρτιστούν και να επανεκπαιδευτούν, ενώ σημείωσε και τον καθοριστικό ρόλο της πιστοποίησης των διαφορετικών δεξιοτήτων. «Σε πολλά επαγγέλματα οι επιχειρήσεις χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή των υποψηφίων για μία θέση με ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν τα προσόντα αλλά έχουν τις δεξιότητες για αυτή τη θέση».

Τη συζήτηση συντόνισαν οι Μαρία Νικόλτσιου δημοσιογράφος του Alpha TV και ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος στην Huffingtonpost.gr.

Για την είσοδο των νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας μίλησε ο Υπουργός Υγείας και τέως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (2023-2024) Άδωνις Γεωργιάδης στη συζήτηση με τίτλο η «Ψηφιακή Ατζέντα για τον Κοινωνικό Μετασχηματισμό». «Είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω στο συνέδριο της ΔΥΠΑ για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων» είπε ο Α. Γεωργιάδης. «Και ως Υπουργός Εργασίας αλλά και τώρα ως Υπουργός Υγείας, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχω κληθεί να αντιμετωπίσω είναι η έλλειψη προσωπικού και μάλιστα, εξειδικευμένου προσωπικού. Προφανώς το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό, και οφείλουμε όχι μόνο να το αναδείξουμε αλλά και να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Με τη ΔΥΠΑ και τον κύριο Πρωτοψάλτη είχα μια άψογη συνεργασία την περίοδο που ήμουν Υπουργός Εργασίας και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δουλειά που επιτελεί η ΔΥΠΑ και το έργο της. Στον τομέα της Υγείας βέβαια, που ηγούμαι εγώ, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, αλλά είμαι βέβαιος ότι και εκεί θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Το κρίσιμο θέμα των δεξιοτήτων, μπορεί και πρέπει να λυθεί, δεδομένου ότι έχουμε στη διάθεση μας και την τεχνογνωσία και τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φυσικά, τη συμβολή της Ε.Ε. που μας βοηθάει στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στην τοποθέτηση του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί απέναντι στην επανάσταση που συντελείται σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Αναμφίβολα, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που θα εξαλειφθούν, όμως την ίδια ώρα στη θέση τους θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα. Ειδοποιός διαφορά στην εποχή της ΤΝ είναι η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες που θα είναι εναρμονισμένες με τα τεχνολογικά δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής. Χρειάζεται γρήγορα και με ευελιξία να δουλέψουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του πόστο ευθύνης, για την ενδυνάμωση των πολιτών σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Συγχρόνως όμως, μαζί με το reskilling και το upskilling δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε βασικά στοιχεία, όπως η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, ως αντιστάθμισμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω στην ποιότητα στο κομμάτι της κατάρτισης και στο κομμάτι της πιστοποίησης. Επίσης, χρειάζεται μεγαλύτερη ορατότητα των δράσεών μας για να προσελκύσουμε το κομμάτι του πληθυσμού που μένει εκτός κατάρτισης και αγοράς εργασίας» παραδέχτηκε η Γιάννα Χορμόβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, που τόνισε ότι «πρέπει να αλλάξουμε την ίδια την κουλτούρα στη μάθηση και στην εξέλιξη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη ΔΥΠΑ», υπογραμμίζοντας την χρησιμότητα τόσο για οριζόντιες όσο και για ψηφιακές δεξιότητες.

Τη μεγάλη απήχηση που έχουν τα προγράμματα που απευθύνονται σε γυναίκες και την ανάγκη για περισσότερα προγράμματα για τους 40+ σημείωσε η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. «Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει αλλαγές στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, πρέπει να χτίζουμε δεξιότητες πολύ πιο γρήγορα από ότι στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε μία κουλτούρα προσαρμογής», ανέφερε προσθέτοντας ότι τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να ξεκινάνε από μικρή ηλικία και ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ με προσωπικούς βοηθούς για τους εκπαιδευόμενους.

«Ζούμε μία χρυσή τετραετία» εκτίμησε ο Παναγιώτης Πετράκης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, που προειδοποίησε ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες και ένας από τους λόγους για αυτό θα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. «Πρέπει να τραβήξουμε τον κόσμο από τα σπίτια του και να τον φέρουμε στην αγορά εργασίας», συμπληρώνοντας ότι από έρευνα που έχει εκπονηθεί διαπιστώθηκε ότι οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν ακριβώς ποια είναι η σημασία των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαρία Νικόλτσιου, όπως και την επόμενη με αποφοίτους εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους και μίλησαν για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Η Χαρά Καλπάκου, συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για Digital & Green Skills είναι αυτή τη στιγμή επόπτρια σε κέντρο δια βίου μάθησης. Όπως διηγήθηκε, ήταν αρκετό καιρό άνεργη κι αναζητώντας κάποια διέξοδο βρήκε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο την βοήθησε να βγει σχεδόν αμέσως στην αγορά εργασίας. Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμπειρία του δήλωσε και ο Παναγιώτης Κολοκυθάς, συμμετέχων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για "Geographic Information Systems (GIS): Data Management - Web Applications", λέγοντας ότι είναι σημαντικό να εμπλουτίζει κάποιος τις γνώσεις του.

Η Αμαλία Κυπριώτη, μαθητευόμενη στην ΕΠΑΣ Ωραιοκάστρου της ΔΥΠΑ, στην Αργυροχρυσοχοΐα, είπε πως η ακαδημαϊκή της καριέρα δεν μπόρεσε να την εντάξει στην αγορά εργασίας και μέσα από τη σχολή της ΔΥΠΑ έκανε το χόμπι της επάγγελμα. Προσέθεσε ότι μπήκε 100% μέσα στον κλάδο, έκανε γνωριμίες και μέσα από την πρακτική της δόθηκε η ευκαιρία να συνεχίσει και πλέον να βιοπορίζεται από την αργυροχρυσοχοΐα. Από την πλευρά της η Valeria Migeleva, συμμετέχουσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για Digital Marketing είπε ότι εργάστηκε για κάποια χρόνια σε εστίαση και πωλήσεις, όταν όμως ενημερώθηκε για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, αποφάσισε να γραφτεί και να εκπαιδευτεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα ως μία πολύ καλή και ωφέλιμη εμπειρία.

