Χανιά: Στους 105.000 οι επιβάτες κρουαζιέρας το πρώτο επτάμηνο του 2023 Ελλάδα 10:57, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Συνολικά στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσαν 59 πλοία με 101.111 επιβάτες και στο παλιό λιμάνι των Χανίων 10 πλοία με 3.889 επιβάτες