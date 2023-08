Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 17χρονης για γενετήσια πράξη σε βάρος της- Συνελήφθη ένα άτομο Ελλάδα 10:52, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 30χρονος φέρεται να αυνανίστηκε μπροστά σε 17χρονη κοπέλα σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο της πόλης