Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της δωρεάς οργάνων στο νοσοκομείο Χανίων, στη ΜΕΘ του οποίου έδωσε τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 33χρονη Αμερικανίδα.

Η κατάσταση της νεαρής γυναίκας που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο φαράγγι της Πρέβελης κρίθηκε μη αναστρέψιμη από τους γιατρούς που την παρακολουθούσαν και όταν ανακοίνωσαν στους συγγενείς της ότι ήταν κλινικά νεκρή, βρήκαν το ψυχικό σθένος να δωρίσουν ζωτικά της όργανα.

Η διαδικασία κινήθηκε άμεσα και οι λήψεις ολοκληρώθηκαν. Στη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου Χανίων επισημαίνονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Χάρη στο μεγαλείο ψυχής της οικογένειας της άτυχης 33χρονης η οποία σεβάστηκε την επιθυμία της, δεδομένου ότι ήταν δωρητής οργάνων στην χώρα της και η οποία είχε τραυματισθεί βαριά κατά την διάρκεια αναρρίχησης στην περιοχή Πρέβελη Ν. Ρεθύμνου και νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, στήθηκε ‘’γέφυρα ζωής’’ όπου σε συνεργασία και υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων έφθασε στο νοσοκομείο Χανίων ομάδα λήψης οργάνων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό που έλαβε το ήπαρ και τους νεφρούς ενώ οι κερατοειδείς θα δοθούν στο ΠΑΓΝΗ από την χειρουργική ομάδα του Νοσοκομείου Χανίων.

Η 33χρονη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις και έδινε καθημερινά μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή χάρη στην βοήθεια και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού της ΜΕΘ αλλά και την συμπαράσταση της οικογένειάς της που βρέθηκε δίπλα της από την πρώτη μέρα καταφθάνοντας από τις ΗΠΑ.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της δότριας και υποκλίνεται στο μεγαλείο ψυχής και ανθρωπισμού Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της Μεταμόσχευσης.

Επίσης η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους εμπλεκόμενους για την άρτια οργάνωση , συντονισμό και συνεργασία για την διαδικασία της λήψης και αξιοποίησης των μοσχευμάτων σε συμβατούς λήπτες γεφυρώνοντας την ζωή με το θάνατο».

