Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, 18χρονος αλλοδαπός και 18χρονος Έλληνας, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, έκριναν ύποπτο όχημα, με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ πέταξαν από το παράθυρο 11 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες 14,6 γραμμ. κάνναβης, προκειμένου να διαφύγουν της σύλληψής τους.

Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημα, βρέθηκαν στο εσωτερικό αυτού καθώς και στην κατοχή των επιβαινόντων, 3 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες 3,7 γραμμ. κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, κλειδιά και 2 κινητά τηλέφωνα, ενώ οδηγήθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Σε έρευνες σε δώμα ταράτσας που χρησιμοποιούσαν για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και σε σπίτι, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

771,1 γραμμ. κάνναβης διαμοιρασμένα σε πλαστικές και νάιλον συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

