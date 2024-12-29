Με ένα απίστευτο θάρρος και μεγαλείο ψυχής, η οικογένεια της άτυχης Αμερικανίδας που είχε πέσει σε χαράδρα στην Πρέβελη και νοσηλευόταν διασωληνομένη, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της, αφού η 33χρονη έχει κηρυχθεί από τους γιατρούς εγκεφαλικά νεκρή.

Η κατάσταση της άτυχης γυναίκας που, από τις 23 Δεκεμβρίου, έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Χανίων, θεωρήθηκε μη αναστρέψιμη.

Σύμφωνα με το ekriti, οι χειρουργικές ομάδες που έχουν έρθει στο νησί για τη λήψη των οργάνων είναι από το Λαϊκό και το Ωνάσειο Νοσοκομείο.

Η 33χρονη τουρίστρια, κατά την πτώση στην χαράδρα, είχε χάσει το μωρό που κυοφορούσε.

Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον σύντροφό της, για ελεύθερη αναρρίχηση, όταν γλίστρησε κι έπεσε από ύψωμα περίπου 5 μέτρων.

Στο νοσοκομείο, η 33χρονη πάλεψε σκληρά για την ζωή της, όμως τα βαριά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα επέφεραν το μοιραίο.



Πηγή: skai.gr

