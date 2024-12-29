Τις πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε μία πνευστή λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου.

Το πλήρωμα του περισυνέλεξε τους 30 επιβάτες, εκ των οποίων 9 άνδρες, 9 γυναίκες και 12 ανήλικοι και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι του Μαλαγαρίου.

Στη συνέχεια, παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης, προκειμένου να οδηγηθούν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου.

Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η λέμβος βυθίστηκε.

Πηγή: skai.gr

