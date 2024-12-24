Βίντεο από την πολύωρη και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης της 33χρονης Αμερικανίδας που έπεσε χθες βράδυ από βράχο 5 μέτρων, στη μονή Πρεβέλης Κρήτης, έρχεται στη δημοσιότητα.

Η 33χρονη τραυματίστηκε βαρύτατα ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το έμβρυο που κυοφορούσε.

Δείτε το βίντεο με τις συγκλονιστικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης:

Όπως είπε στο Cretalive, ο διοικητής της 3ης ΕΜΑΚ Σταύρος Καλογιαννάκης, η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη και πολύωρη καθώς η γυναίκα είχε πέσει σε δύσβατο σημείο. Οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κατόπιν με φορείο και τροχαλία την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου και την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα που σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέρει σοβαρά τραύματα σε θώρακα και κεφάλι και χρειάστηκε την νύχτα να διακομισθεί από το νοσοκομείο Ρεθύμνου στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 33χρονη πολυτραυματίας, με καταγωγή από τις ΗΠΑ, βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον σύντροφό της, για ελεύθερη αναρρίχηση, όταν γλίστρησε κι έπεσε από ύψωμα περίπου 5 μέτρων.

Λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, ο σύντροφός της ενημέρωσε τις αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή της, κινητοποιήθηκαν 10 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 21 υπαλλήλους, αλλά και εξειδικευμένη ομάδα της ΕΜΑΚ.

Πηγή: skai.gr

