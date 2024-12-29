Για τα προβλήματα από τις πλημμύρες και τα καιρικά φαινόμενα αλλά και την αντισεισμική θωράκιση της χώρας μιλά σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

Για τον κίνδυνο πλημμυρών στο Λεκανοπέδιο ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει ότι ο Κηφισός περιορίζεται δραστικά από την οικοδόμηση που έχει γίνει στις εκατέρωθεν πλευρές, σημειώνοντας πως θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για έναν ποταμό που ασφυκτιά.

«Ο Κηφισός είναι ο κύριος ποταμός υδρογραφικού δικτύου που αποστραγγίζει τα 2/3 της έκτασης του λεκανοπεδίου της Αττικής. Βεβαίως, ο Κηφισός περιορίζεται δραστικά από την οικοδόμηση που έχει γίνει στις εκατέρωθεν πλευρές και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας ποταμός που ασφυκτιά. Ο πλημμυρικός κίνδυνος κατά μήκος του και εκατέρωθεν είναι μεγάλος. Ένα στοιχείο που συμβάλει σε αυτό είναι ότι το λεκανοπέδιο έχει τσιμεντοποιηθεί με αποτέλεσμα τη μηδενική σχεδόν φυσική απορρόφηση και συνεπώς την υψηλή απορροή του νερού και την διοχέτευση του στην κοίτη του Κηφισού» τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, για την Κλιματική κρίση ευθύνεται αποκλειστικά ο άνθρωπος, ο οποίος «παρεμβαίνει και διαταράσσει διαδικασίες».

«Τα φυσικά φαινόμενα εξελίσσονται στη Γη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να μετριάσουμε την παρέμβαση μας και να προσαρμοστούμε στα φαινόμενα της φύσης» λέει ο καθηγητής.

Για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα είναι πολύ καλά θωρακισμένη ακόμα και σε μεγάλου μεγέθους σεισμούς» και «Οι Έλληνες έχουν αποκτήσει μία υψηλού επιπέδου γνώση και αντίληψη για την αντιμετώπιση μίας σεισμικής καταστροφής, η οποία μάλιστα βελτιώνεται από γενιά σε γενιά, κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει για τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές».

Επισημαίνει ακόμη ότι πρόσφατα επικαιροποιήθηκε το Πρόγραμμα προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων, καθιστώντας υποχρεωτικό τον προσεισμικό έλεγχο σε κρίσιμες υποδομές, δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα τρία μεγάλα γεγονότα που τον συγκλόνισαν

AΠ: Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με το αντικείμενο της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, θεώρησα σκόπιμο να είμαι παρών στο πεδίο εξέλιξης των φαινομένων. Τα χρόνια αυτά έχω πραγματοποιήσει πάνω από 60 αποστολές σε όλο τον κόσμο και δεκάδες σε όλη την Ελλάδα.Ποτέ δεν ήμουν ένας επιστήμονας του καναπέ. Ήθελα πάντα να είμαι κοντά στην εξέλιξη των φαινομένων και κυρίως κοντά στους ανθρώπους, οι οποίοι υφίστανται τις επιπτώσεις μίας καταστροφής» δήλωσε ο κύριος Λέκκας.

Από όλες τις αποστολές στις οποίες πήγε, 3 γεγονότα έμειναν χαραγμένα στη μνήμη του:

α) Ο σεισμός (9.3 Mw) και το τσουνάμι τον Δεκέμβριο του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 227.000 άτομα σε 14 χώρες,

β) Ο σεισμός (9.1 Mw) και το τσουνάμι το 2011 στην Ιαπωνία, τα οποία με τη σειρά τους προκάλεσαν την φυσικοτεχνολογική καταστροφή στο πυρηνικό σταθμό Fukushima και

γ) Το τελευταίο μεγάλο σεισμικό γεγονός στην Τουρκία το 2023, ένα γεγονός με πολλές επιπτώσεις μεταξύ των οποίων, πολλές ανθρώπινες απώλειες, τρομακτικός αριθμός καταρρεύσεων κτηρίων και υποδομών, εξαιρετικά μεγάλος αριθμός και ποικιλία συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, που με τη σειρά τους δημιούργησαν επιπρόσθετες επιπτώσεις.

Μάλιστα, στην αποστολή στην Τουρκία είχα ως επικεφαλής την ευθύνη όλης της ελληνικής αποστολής, η οποία είχε θετικό αποτέλεσμα, όχι μόνο στο πεδίο παροχής βοήθειας και διαχείρισης της κρίσης, αλλά κυρίως στις σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που διαμορφώθηκαν στην συνέχεια.

