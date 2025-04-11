Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, ένα κοριτσάκι 6 ετών, το οποίο έπεσε από ύψος 4,5 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το παιδί με καταγωγή από τη Γαλλία βρισκόταν με την οικογένειά του για ολιγοήμερες διακοπές στην Κρήτη.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (10/04), μία Γαλλίδα τουρίστρια έχασε από την εποπτεία της το ανήλικο παιδί της, στον Δήμο Πλατανιά.

Η 40χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι έχει χάσει το 6χρονο παιδί της.

Το κοριτσάκι βρέθηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να πέσει από 4.5 μέτρα ύψος και να τραυματιστεί.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε το κοριτσάκι εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί, οι γιατροί αφού τον σταθεροποίησαν αποφάσισαν την άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ. Η διακομιδή έγινε χθες το απόγευμα με συνοδεία δύο γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων.

Η μητέρα συνελήφθη από τις Αρχές για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

