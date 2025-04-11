Θεσσαλονίκη: 17χρονοι έκαναν συνομήλικό τους με τη βία «βαποράκι»

Επιστρατεύοντας απειλές και ύβρεις εις βάρος συνομήλικού τους, τρεις 17χρονοι ημεδαποί κατηγορούνται ότι τον υποχρέωναν να διακινεί ναρκωτικές ουσίες και να κυκλοφορεί πλαστά χαρτονομίσματα για λογαριασμό τους.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία που ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και οδήγησε στο σχηματισμό δικογραφίας εναντίον των τριών 17χρονων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Το θύμα κατήγγειλε ότι οι συνομήλικοί του τον προμήθευαν με ποσότητες κάνναβης και πλαστά 20ευρα, υποχρεώνοντάς τον με απειλές και ύβρεις, από τη μία να διακινήσει τα ναρκωτικά σε πιάτσες νεαρών και από την άλλη να κάνει συναλλαγές με τα πλαστά χαρτονομίσματα, ώστε να εισπράττει γνήσια χρήματα ως «ρέστα».

Ένας εκ των κατηγορούμενων 17χρονων είχε συλληφθεί σε προγενέστερο χρόνο, επειδή στο σπίτι του είχε βρεθεί κάνναβη.

Σε βάρος των τριών νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

