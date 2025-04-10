Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι συνάντησαν σήμερα το πρωί στο Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη, ο οποίος με φόντο το αιγυπτιακό φάρο έπαιζε μουσική και τραγουδούσε πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί.

Σύμφωνα με την kriti360, ο απίστευτος αυτός καλλιτέχνης κατάφερε να συνδυάσει τις ακροβατικές ικανότητες με τη μουσική μαγεύοντας τους περαστικούς που τον χάζευαν με τις ώρες. Άλλωστε το θέαμα ήταν, ακόμα και για το Ενετικό λιμάνι που συγκεντρώνει εκατοντάδες πλανόδιους καλλιτέχνες κάθε χρόνο, πρωτόγνωρο.

Για όσους δεν είχαν την τύχη να τον παρακολουθήσουν από κοντά το kriti360.gr σας παρουσιάζει μια μικρή γεύση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του καλλιτέχνη που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Πηγή: skai.gr

