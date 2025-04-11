Η φετινή περίοδος των βροχοπτώσεων, οι εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο πάνελ «Water Infrastructure: Resilience and Innovation», στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9- 12 Απριλίου.

Ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξήγησε ότι η φετινή χρονιά ήταν μέτρια σε επίπεδο βροχοπτώσεων. «Δεν ήταν τόσο κακή όσο πέρυσι, αλλά δεν μπορεί να καλύψει τα κενά των προηγούμενων ετών» επεσήμανε, προτού παραδεχθεί ότι το κράτος δεν έχει συνολική εικόνα των αποθεμάτων του νερού, καθώς υπάρχει και ο παράγοντας των υπόγειων υδάτων. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της λειψυδρίας, διαμήνυσε ότι λύσεις υπάρχουν, αλλά διαφέρουν ανά περιοχή.

Από την πλευρά της, η κα Αντιγόνη Συνοδινού, Γενική Διευθύντρια Μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ, εκτίμησε ότι η ανομβρία έχει οδηγήσει στο να έχουμε 400 εκατ. κυβικά νερού λιγότερα σε σχέση με το 2022. «Πρέπει να κάνουμε δράσεις σε τρεις άξονες» συνέχισε, παραπέμποντας στην ενίσχυση των ταμιευτηρίων, στη μείωση των απωλειών και στην ενημέρωση του κοινού για την σπατάλη νερού.

«Δεν λέω ότι αύριο θα διψάσουμε άλλα τα μέτρα πρέπει να είναι άμεσα» επέμεινε, υπενθυμίζοντας ότι από το καλοκαίρι έχει ενεργοποιηθεί ο ταμιευτήρας στην Υλίκη. Παράλληλα, αυτήν την περίοδο διερευνώνται πιθανές γεωτρήσεις, χωρίς να υπάρξει διαταραχή στο νερό της άρδευσης.

Επίσης, υπάρχει η προοπτική για τη μεταφορά νερού από τη λίμνη Κρεμαστών, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Αθήνας για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Δεν απέκλεισε επίσης τις αφαλατώσεις, αλλά και την πιθανότητα μεταφοράς νερού με πλοία από τις εκβολές του Αχελώου.

Όλα αυτά, βέβαια, αποτελούν προτάσεις, καθώς τις τελικές αποφάσεις τις λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο.

Την ίδια στιγμή, ο Δρ. Βασίλης Δεληγιάννης, Γενικός Διευθυντής της ENOIA, αναφέρθηκε στην εμπειρία που έχει αποκτήσει, μέσω των έργων που έχει αναλάβει η ΕΝΟΙΑ στις χώρες της αραβικής χερσονήσου.

«Έχουμε σχεδιάσει όλο το δίκτυο πόσιμου νερού στο Ντουμπάι . Έχουμε καταφέρει ένα σημαντικό ποσοστό στις απώλειες, οι οποίες ανέρχονται μόλις στο 6%» εξήγησε, προτού προσθέσει ότι «είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε θεσμικούς φορείς και εταιρείες, καθώς και για να φέρουμε νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα».

Όπως υποστήριξε, για παράδειγμα, έχουμε τεχνογνωσία για να δημιουργήσουμε μονάδες αφαλάτωσης με χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις, αλλά και να συνδυάσουμε την ενέργεια με την παραγωγή νερού. «Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των απωλειών.Έχουν εφαρμοστεί και στην Ευρώπη από άλλες εταιρείες. Είμαστε ανοιχτοί, βλέπουμε όλες τις εξελίξεις στην αγορά» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.