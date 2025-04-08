Στον βανδαλισμό με αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους του κτηρίου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Κρήτη προχώρησαν άγνωστοι το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες στο Χ, την ευθύνη ανέλαβε «ομάδα που αποκαλείται "προλεταριακή περίπολος"».

«Άρρωστοι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφοντας δημόσια περιουσία και μάλιστα του Υπουργείου Υγείας, φαντασιώνονται ότι κάνουν επανάσταση» σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στις «κατάλληλες ενέργειες».

Καλημέρα σας!



Κατά τις νυχτερινές ώρες προχώρησαν σε βανδαλισμό μέσω συνθημάτων στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Κρήτη) και της εξωτερικής περίφραξης του αύλειου χώρου, από ομάδα που αποκαλείται "προλεταριακή περίπολος".



Επιπρόσθετα… pic.twitter.com/KBJ64kGUtB — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2025

Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη

Κατά τις νυχτερινές ώρες προχώρησαν σε βανδαλισμό μέσω συνθημάτων στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Κρήτη) και της εξωτερικής περίφραξης του αύλειου χώρου, από ομάδα που αποκαλείται "προλεταριακή περίπολος".

Επιπρόσθετα πέταξαν στους γύρω χώρους προκηρύξεις των απόψεών τους.

Έχουμε κατάλληλα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Άρρωστοι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφοντας δημόσια περιουσία και μάλιστα του Υπουργείου Υγείας, φαντασιώνονται ότι κάνουν επανάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.