Συνελήφθη το μπουλούκι των κλεφτών που «ρήμαξε» καταστήματα στο Αγρίνιο

Δεν άργησε η Αστυνομία να εξιχνιάσει την απόπειρα διάρρηξης και τη διάρρηξη που συνέβησαν σε καταστήματα του Αγρινίου τα ξημερώματα της Τετάρτης (3 Απριλίου).

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένη έρευνα των Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, τέσσερις ανήλικοι και ένας ενήλικας.

Αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

Φέρονται να είναι τα άτομα που από κοινού επιχείρησαν να διαρρήξουν αρτοποιείο στην οδό Πατριάρχου Καλλινίκου και που στη συνέχεια διέρρηξαν κατάστημα εμπορίας και service κινητών σε κεντρικότατο σημείο της πόλης.Από το συγκεκριμένο κατάστημα άρπαξαν δεκάδες κινητά και χρηματικό ποσό.

Αξιοσημείωτο είναι πως η «δράση» τους αποτυπώθηκε από κάμερα του ωαρτοποιείου με τις εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλεξαν άμεσα στοιχεία όπως αποτυπώματα και σήμερα προέβησαν σε νομότυπες έρευνες σε κατοικίες των εμπλεκομένων.

Σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και οι συλληφθέντες αύριο θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

