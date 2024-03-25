Υπο έλεγχο τέθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπο αδιευκρίνιστη αιτία σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, κοντά στο παλιό εργοστάσιο του Κεράνη στην οδό Μουτσοπούλου στα Καμίνια.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Λόγω της πυρκαγιάς υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Αθηνών-Πειραιώς, στο ύψος της οδού Νοκολετοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.

Δείτε βίντεο του από το σημείο piraeuspress.gr από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

