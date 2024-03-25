Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε κτίριο στον Πειραιά - Δείτε βίντεο

Το κτίριο δεν είναι λειτουργικό και δεν διαμένουν άνθρωποι

UPDATE: 19:41
Φωτιά στα Καμίνια

Υπο έλεγχο τέθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπο αδιευκρίνιστη αιτία σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, κοντά στο παλιό εργοστάσιο του Κεράνη στην οδό Μουτσοπούλου στα Καμίνια.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Λόγω της πυρκαγιάς υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Αθηνών-Πειραιώς, στο ύψος της οδού Νοκολετοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.

Δείτε βίντεο του  από το σημείο piraeuspress.gr από το σημείο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Πειραιάς
