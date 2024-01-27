Με δυναμικό τρόπο προετοιμάζονται τα Χανιά για τη νέα τουριστική περίοδο, με τις έως και τώρα ενδείξεις να είναι πολύ αισιόδοξες.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος παίζει και η τουριστική προβολή του τόπου που περιλαμβάνει σειρά δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται και προωθούνται μέσα από το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2024 του δήμου Χανίων.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζει το ΑΠΕ -ΜΠΕ, «τα Χανιά αποτελούν έναν εξαιρετικά ασφαλή, φιλόξενο και ελκυστικό προορισμό που είναι σε θέση να παρέχει πληθώρα επιλογών για τουρισμό εμπειρίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα του θεματικού τουρισμού και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Διαθέτουν ικανοποιητικές υποδομές, που διαρκώς βελτιώνονται με τις προσπάθειες όλων των δημόσιων και ιδιωτικών εμπλεκόμενων φορέων και με τη χρήση των εκάστοτε χρηματοδοτικών εργαλείων».

Ισχυρή δυναμική

Η ισχυρή δυναμική των Χανίων ως τουριστικού προορισμού αποτυπώνεται στα στοιχεία της Fraport για το Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», σύμφωνα με τα οποία το 2023 διακινήθηκαν 3.648.416 επιβάτες(αύξηση 10.9% σε σχέση με το 2022).

Όπως σχολιάζει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος τουρισμού Νεκτάριος Ψαρουδάκης «η διατήρηση του τουριστικού προϊόντος των Χανίων στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών, επιβάλλει το σχεδιασμό κατάλληλων ενεργειών και δράσεων με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων των Χανίων και την προβολή τους, τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τουριστικών προϊόντων και τη δημιουργία νέων, καθώς και την προσθήκη νέων αγορών -χωρών προέλευσης. Απαραίτητη προς αυτή την κατεύθυνση είναι η σταθερή και στενή συνεργασία με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και η ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχους του εξωτερικού καθώς και με την ελληνική ομογένεια, με σκοπό τη διαμόρφωση των ιδανικότερων συνθηκών προστασίας και περαιτέρω ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος»

Οι στόχοι του 2024

Για το 2024 βασικός στόχος του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων είναι να αναδειχθεί με ολοκληρωμένο τρόπο ο τουριστικός πλούτος του τόπου προκειμένου να αναπτυχθεί ο θεματικός τουρισμός - τουρισμός εμπειριών, να επιτευχθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και να αυξηθεί η προσέλευση τουριστών υψηλής ποιότητας.

Ειδικές μορφές τουρισμού

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη και προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού μπορεί να δημιουργήσει προσωποποιημένα προϊόντα καθώς και εξειδικευμένες παροχές και υπηρεσίες που θα στοχεύουν στην ικανοποίηση των επισκεπτών-τουριστών, μέσω αυθεντικών βιωματικών εμπειριών θεματικού τουρισμού, οποιαδήποτε εποχή κι αν επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χανίων. Σκοπός είναι να επιτευχθεί η αύξηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν τέλει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Βασικοί άξονες αυτής της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, του γαστρονομικού τουρισμού, του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού, του γαμήλιου τουρισμού, του αστικού τουρισμού, του τουρισμού τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, του συνεδριακού τουρισμού καθώς και του εκπαιδευτικού τουρισμού.

Για την προσέλκυση νέων επισκεπτών σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα διαδικτυακά εργαλεία, η διαφήμιση και προβολή του Δήμου Χανίων, η πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανθρώπων του τουρισμού στα Χανιά, η ανάθεση και διεξαγωγή ερευνών και μελετών, η διοργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ, οι ξεναγήσεις μέσα στα γεωγραφικά όρια του δήμου, η πληροφοριακή σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, η φιλοξενία τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων, η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και η αναζήτηση νέων αγορών.

Οι υποδομές αποτελούν βασικό πυλώνα της όλης προσπάθειας , ενώ δράσεις όπως ο σταθμός αποθήκευσης αποσκευών σε κομβικά σημεία της πόλης, τα τουριστικά περίπτερα, η λειτουργία ΚΕΠ τουρισμού, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.