Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Τρελή» πορεία αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη – Έπεσε πάνω σε έξι σταθμευμένα, δύο τραυματίες

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απεγκλώβισαν τους οδηγούς των οχημάτων 

τροχαίο Θεσσαλονίκη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συμβολή των οδών Ανθέων με Λασκαράτου. Μάλιστα, το ένα από τα αυτοκίνητα προσέκρουσε πάνω πάνω σε έξι σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

τροχαίο θεσσαλονίκη

Στο περιστατικό, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της οποίας αποτελούμενο από επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα, έφτασε στο σημείο και επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό των οδηγών.

Πηγή: www.thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark