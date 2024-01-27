Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συμβολή των οδών Ανθέων με Λασκαράτου. Μάλιστα, το ένα από τα αυτοκίνητα προσέκρουσε πάνω πάνω σε έξι σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο περιστατικό, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της οποίας αποτελούμενο από επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα, έφτασε στο σημείο και επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό των οδηγών.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός, από EIX οχήματα, δύο τραυματισμένων ατόμων, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, συνεπεία τροχαίου, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. . Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 27, 2024

