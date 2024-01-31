Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χανιά: Αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Δείτε φωτογραφίες

Ευτυχώς, την ώρα της κατάρρευσης, δεν υπήρχαν άνθρωποι στο μπαλκόνι και δεν περνούσε κανείς

Χανια

Ένα σοκαριστικό συμβάν, σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων, όταν μέρος από μπαλκόνι αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα το τσιμέντο να πέσει πάνω σε αυτοκίνητα.

Χανια

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Το περιστατικό έγινε στις 9 το βράδυ της Τρίτης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο.

Χανια

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα της κατάρρευσης, δεν υπήρχαν άνθρωποι στο μπαλκόνι και δεν περνούσε κανείς από το σημείο κάτω από την πολυκατοικία και ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.

Χανια

Πηγή: zarpanews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χανιά αυτοκίνητο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark