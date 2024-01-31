Χανιά: Αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Δείτε φωτογραφίες

Ένα σοκαριστικό συμβάν, σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων, όταν μέρος από μπαλκόνι αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα το τσιμέντο να πέσει πάνω σε αυτοκίνητα.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Το περιστατικό έγινε στις 9 το βράδυ της Τρίτης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα της κατάρρευσης, δεν υπήρχαν άνθρωποι στο μπαλκόνι και δεν περνούσε κανείς από το σημείο κάτω από την πολυκατοικία και ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.

