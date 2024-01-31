Λογαριασμός
Αίρεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός χιονοαλυσίδων στα αυτοκίνητα

Το μέτρο είχε επιβληθεί ενόψει της κακοκαιρίας Avgi

αλυσιδεσς

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αίρεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, για το σύνολο του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής.

