Στην Πάτρα κατέφθασαν δεκάδες αγρότες από την Αιγιάλεια, την Δυτική Αχαΐα και τον Ερύμανθο, με κομβόι τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων.
Οι αγρότες του Αιγίου έφτασαν νωρίτερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και περίμεναν τα τρακτέρ των υπολοίπων αγροτικών συλλόγων. Ωστόσο από την Αστυνομία έχει σχεδιαστεί ανατροπή της πορείας για να μην μπουν οι αγρότες στο κέντρο και να κινηθούν μέσω της μίνι Περιμετρικής.
Από την ΕΛ.ΑΣ δίνονται οδηγίες για τη διευκόλυνση της πομπής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.