Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη την Κυριακή σε χωριό στην Κίσαμο Χανίων, με έναν 49χρονο σε παράκρουση να κυνηγάει έναν ψάλτη απειλώντας τον με σκεπάρνι, να εξαπολύει απειλές σε παπαδιά και ιερέα γιατί του είχαν κάνει… μάγια.

Οπως αναφέρει το Kriti360 o συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έχει δείξει απειλητική συμπεριφορά προς τον ιερέα και το περιβάλλον του εδώ και καιρό, αλλά τα πράγματα ξέφυγαν από κάθε έλεγχο την Κυριακή.

Το περιστατικό ξεκίνησε με τον 49χρονο να πετυχαίνει στον δρόμο τον ψάλτη που οδηγούσε το αυτοκίνητό του και να του κλείνει τον δρόμο με μια σκάλα για να τον σταματήσει. Όταν εκείνος βγήκε από το όχημα για να ρωτήσει τι συμβαίνει, ο 49χρονος φέρεται να του όρμησε απειλώντας τον ότι θα τον σκοτώσει και κραδαίνοντας ένα σκεπάρνι άρχισε να τον κυνηγάει γύρω από το αυτοκίνητο.

Ο ψάλτης πρόλαβε να μπει μέσα στο όχημα και να διαφύγει, αλλά το περιστατικό δεν τελείωσε εκεί.

Ο 49χρονος στη συνέχεια φέρεται να πήγε στο σπίτι του ιερέα και άρχισε να βρίζει και να μουντζώνει την παπαδιά που ήταν στην αυλή, σε κατάσταση παράκρουσης.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε, αλλά ο ιερέας λίγο αργότερα πήγε να τον βρει για να ζητήσει τον λόγο για όσα προηγήθηκαν. Ακολούθησε νέος διαπληκτισμός και κάποια στιγμή ο ιερέας είδε ότι ο 49χρονος έφερε στη ζώνη του ένα πιστόλι και ειδοποίησε την αστυνομία.

Αστυνομικοί από το ΑΤ Κισάμου μετέβησαν στο χωριό και συνέλαβαν τον 49χρονο, ενώ το όπλο αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικο.

Κερασάκι στην τούρτα το ότι ο άνδρας φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως το πρόβλημά του με τον ιερέα, την παπαδιά και τον ψάλτη πηγάζει από το ότι όλοι αυτοί του είχαν κάνει… μάγια για να τον βλάψουν.

Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στον εισαγγελέα Χανίων.

Πηγή: skai.gr

