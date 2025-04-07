Μία 37χρονη οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία ότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις αστυνομικού της Τροχαίας που ρύθμιζε την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των μέτρων, με αφορμή τη διεξαγωγή του διεθνούς μαραθώνιου «Μέγας Αλέξανδρος», και κινήθηκε με το αυτοκίνητό της προς τα πάνω του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως επίσης για απείθεια, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό, όπως κατήγγειλε ο 44χρονος αστυνομικός που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνέβη στις 9.30 το πρωί, χθες, στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη. Στο σημείο αυτό, ο αρχιφύλακα ρύθμιζε την κυκλοφορία, σε τροχιά αντίθετη από τη διεξαγωγή του μαραθώνιου.

Η 37χρονη, σύμφωνα με τη δικογραφία, αρνήθηκε να υπακούσει στις υποδείξεις του αστυνομικού, στρέφοντας τη φορά του Ι.Χ. αυτοκινήτου της προς τα πάνω του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο αριστερό πόδι, προκαλώντας του τραυματισμό.

Όπως κατήγγειλε, δε, ο 44χρονος αρχιφύλακας, εάν δεν έκανε ελιγμό αποφυγής, η βλάβη που θα του προκαλούσε θα ήταν μεγαλύτερη. Ο ίδιος απευθύνθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

