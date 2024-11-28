Παπαδιά εκδιδόταν στην Συγγρού - Προσπάθησε να αυτοκτονήσει όταν αποκαλύφθηκε

Τέλος στη ζωή της με χάπια προσπάθησε να βάλει σήμερα μία 35χρονη πρεσβυτέρα, η οποία καταγγέλθηκε από πιστούς στην Μητρόπολη ότι εκδίδεται επί χρήμασι στη λεωφόρο Συγγρού εν αγνοία του ιερέα συζύγου της σε κεντρική ενορία της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, άνθρωποι του οικογενειακού της περιβάλλοντος την βρήκαν και πρόλαβαν να την πάνε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η εκκλησιαστική ιστοσελίδα η παπαδιά αναγνωρίστηκε από δύο υποψήφιους πελάτες από την ενορία της. Οι δύο άνδρες, όταν συνειδητοποίησαν ποια ήταν, ενημέρωσαν άμεσα τον επίτροπο της εκκλησίας, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με την Ιερά Μητρόπολη και έτσι αποκαλύφθηκε η υπόθεση.

Ο ιερέας, ο οποίος έχει διατελέσει για πολλά χρόνια λειτουργός στον ναό, φημιζόταν για την ευλάβειά του και το ενδιαφέρον του για τους ενορίτες. Η αποκάλυψη, όμως, της διπλής ζωής της συζύγου του έχει φέρει αναταραχή τόσο στον ίδιο όσο και στην τοπική κοινότητα.

Πιστοί της ενορίας δηλώνουν ότι δεν είχαν ποτέ υποψιαστεί κάτι τέτοιο, καθώς η παπαδιά έδινε πάντοτε την εικόνα μιας ευσεβούς γυναίκας που στήριζε τον σύζυγό της στο έργο του.

Η προσωπική τραγωδία πίσω από το σκάνδαλο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 35χρονη παπαδιά οδηγήθηκε σε αυτή τη διπλή ζωή εξαιτίας σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το ζευγάρι. Ο μισθός του ιερέα δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας, με αποτέλεσμα η σύζυγος να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εισοδήματος.

Η ίδια, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πηγές, φαίνεται να έχει ομολογήσει τη δραστηριότητά της σε στενό κύκλο γνωστών, δηλώνοντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Παράλληλα, φέρεται να έχει ζητήσει συγχώρεση από τον σύζυγό της, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και αποφεύγει προς το παρόν να κάνει δημόσιες δηλώσεις.

Η αντίδραση της Εκκλησίας

Η Μητρόπολη δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, εξετάζει το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα. Είναι πιθανό να συγκληθεί έκτακτο εκκλησιαστικό συμβούλιο για να εξεταστεί το περιστατικό και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει με αυστηρότητα τέτοιου είδους σκάνδαλα, καθώς θεωρεί ότι πλήττουν το κύρος της και τη σχέση εμπιστοσύνης με το ποίμνιο. Ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμα και σε καθαίρεση ιερέων που εμπλέκονταν σε υποθέσεις που δυσφημούσαν το εκκλησιαστικό σώμα.

Πηγή: skai.gr

