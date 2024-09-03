Ιερέας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της παπαδιάς και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Τη σύλληψή του προκάλεσε καταγγελία που έκανε η 48χρονη πρεσβυτέρα στην αστυνομία, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε στο σπίτι τους.

Αφορμή για τον καβγά, φαίνεται πως στάθηκε το γεγονός ότι η γυναίκα μαγείρευε αργά χθες το βράδυ προκαλώντας φασαρία. «Πέταξε τον κιμά από το μπαλκόνι και με υψωμένη γροθιά ήρθε πάνω από το κεφάλι μου και απαίτησε να σταματήσω να μαγειρεύω» φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Η ίδια κατήγγειλε ότι με τον ιερέα έχει συχνά προστριβές τα δύο τελευταία χρόνια - κι αφότου ξεκίνησε να εργάζεται - κατηγορώντας τον 60χρονο ότι της ασκεί ψυχολογική βία και της μιλάει απαξιωτικά εξυβρίζοντάς την.

Ανέφερε δε ότι και το περυσινό καλοκαίρι απευθύνθηκε στην αστυνομία ύστερα από έναν ακόμη καβγά για ασήμαντη αφορμή και τότε ο ιερέας φέρεται να την απείλησε ότι θα την σφάξει και θα την κρεμάσει.

Πάντως, η καταγγέλλουσα κατέθεσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη εις βάρος του 60χρονου συζύγου της παρά μόνο να απομακρυνθεί από την οικία τους και να εκδοθεί περιοριστικός όρος μη προσέγγισής της, λόγω των καθημερινών εντάσεων που βιώνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

