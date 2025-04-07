Γεντί Κουλέ: Οι εκτελέσεις την περίοδο του Εμφυλίου

Οι έξι ομαδικοί τάφοι με τους 33 σκελετούς εκτελεσμένων κομμουνιστών, της περιόδου του εμφυλίου πολέμου, που βρέθηκαν στις Συκιές Θεσσαλονίκης, παραπέμπουν σε ορισμένες από τις πιο σκοτεινές σελίδες της νεώτερης ελληνικής ιστορίας και ανασύρουν μνήμες μιας ταραγμένης μετακατοχικης Ελλάδας, που πάλευε εκείνη την περίοδο με τους «εφιάλτες» της, αφήνοντας ανοιχτές «πληγές» στην ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον έως και τη μεταπολίτευση.

Οι φυλακές σε αυτήν την περίοδο γέμισαν μελλοθάνατους και χωρίς καμία αμφιβολία το παλιό Επταπύργιο, το Γεντί Κουλέ, ήταν από τις σκληρότερες που υπήρξαν ποτέ στη χώρα.

Η ιστορία της μεσαιωνικής φυλακής είναι βαμμένη με το αίμα των χιλιάδων ανθρώοων που πέρασαν από τα κελιά της, ποινικών ή πολιτικών κρατούμενων.

Η περίοδος κατά την οποία η φυλακή ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ήταν αναμφίβολα κατά την εποχή του εμφυλίου πολέμου - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και πριν από την κατοχή δεν λειτουργούσε ως ένας από τους πιο σκληρούς και απάνθρωπους χώρος εγκλεισμού.

Κάποιοι από τους πολιτικούς κρατούμενους του μεσοπολέμου στο Επταπύργιο άφησαν σημαντικό αποτύπωμα στη νεώτερη ελληνική ιστορία. Άλλοι πέρασαν τις πύλες της ως ποινικοί και βγήκαν από αυτή διαφορετικοί, αφού ήλθαν σε επαφή με ιδεολόγους έγκλειστους για τα πολιτικά τους φρονήματα.

Aπό τα κελιά του Επταπυργίου πέρασε ο Άρης Βελουχιώτης, ως Θανάσης Κλάρας, πολύ πριν γίνει ο αρχικαπετάνιος του ΕΛΑΣ, πολύ πριν γίνει μέλος του ΚΚΕ. Από την αυλή της φυλακής φέρεται να δραπέτευσε ο Νίκος Ζαχαριάδης, πολιτικοποιημένος ήδη, ως γραμματέας της καπνεργατικής ομοσπονδίας. Αργότερα θα γίνει γενικός γραμματέας του ΚΚΕ και ίσως ο πιο σημαντικός και μοιραίος ηγέτης του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα.

Όλα τα σενάρια διαφυγής του και όσες μαρτυρίες υπάρχουν για την απόδραση του Νίκου Ζαχαριάδη εκτίθενται και αναπτύσσονται λεπτομερώς στο βιβλίο του Σπύρου Κουζινόπουλου «Γεντί Κουλέ, η Βαστίλη της Θεσσαλονίκης».

Από τα κελιά του πέρασαν οι τελευταίοι πολιτικοί κρατούμενοι της επτάχρονης δικτατορίας 1967-74, αρκετοί από τους οποίους περιέγραψαν αργότερα τις άθλιες συνθήκες κράτησης, τα ανήλια κελιά, την απομόνωση.

Οι εκτελέσεις στο Γεντί Κουλέ την περίοδο του Εμφυλίου

Ο χώρος στο συγκεκριμένο σημείο, που ήταν ακατοίκητο μέχρι τη δεκαετία του 1960, είχε μεταβληθεί κυριολεκτικά σε «κρανίου τόπο», καθώς εκεί τα εκτελεστικά αποσπάσματα «θέριζαν» τους μελλοθάνατους, που είχαν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά στηριζόμενα σε πολιτικά κριτήρια. Εκδίδονταν σωρηδόν καταδικαστικές αποφάσεις με την κατηγορία της «απόπειρας διάδοσης ανατρεπτικών ιδεών».

Την περίοδο 1946-1949 έγιναν στη συγκεκριμένη περιοχή περίπου 400 εκτελέσεις, καταδικασμένων σε θάνατο, κομμουνιστών, σύμφωνα με τον σχεδόν πλήρη κατάλογο με τα ονόματα εκτελεσμένων, που περιέχονται στο βιβλίο του Σπύρου Κουζινοπουλου.

Ομαδικοί τάφοι εκτελεσμένων την περίοδο 1946-1954, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, στη "σκιά" του Επταπυργίου (Γεντί Κουλέ), στις Συκιές Θεσσαλονίκης

Μετά την ομοβροντία που έριχναν οι άνδρες του εκτελεστικού αποσπάσματος και τη χαριστική βολή που τους έδινε ο επικεφαλής αξιωματικός, τα πτώματα, χωρίς φέρετρο ή κάποια θρησκευτική απόδοση τιμών στους νεκρούς -κάτι που από την αρχαιότητα ακόμη αποτελεί ύψιστη ύβρη- ρίχνονταν σε λάκκους και σκεπάζονταν με χώμα, χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιος έχει ταφεί και πού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκτελεσμένοι θάβονταν τελείως γυμνοί και ξυπόλυτοι, καθώς τα ρούχα και τα παπούτσια τους φρόντιζαν να τα πάρουν μαζί τους κάποιοι από τους χωροφύλακες που παρευρίσκονταν στην όλη διαδικασία, αλλά και κάποιοι από τους ποινικούς κρατούμενους που είχαν επιστρατευθεί από τη διοίκηση της φυλακής για να σκάψουν τους λάκκους, οι οποίοι θα αποτελούσαν τους ομαδικούς τάφους για τους εκτελεσμένους.

Ειδικότερα, το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης είχε προχωρήσει στην έκδοση των ακόλουθων ετυμηγοριών ανά έτος: 244 το 1946, 833 το 1947, 1957 το 1948, 1.186 το 1949, 205 το 1950 και το 1951 -τελευταίο έτος της λειτουργίας του- 222. Συνολικά δηλαδή 4.647 αποφάσεις.

Οι ποινές που επέβαλε το ίδιο έκτακτο στρατοδικείο ήταν: Θάνατος σε 511 περιπτώσεις, ισόβια σε 317, πρόσκαιρα δεσμά (από 10 έως 20 χρόνια κάθειρξη) σε 231, ειρκτή (από 5 έως 10 έτη) σε 68, φυλάκιση (από μερικές ημέρες έως 5 έτη σε 834, ενώ σε 1.784 περιπτώσεις υπήρξε απαλλαγή και σε 1.001 αθώωση. Πάντως, σε αρκετές περιπτώσεις τα άτομα που είχαν απαλλαγεί ή αθωωθεί δεν σήμαινε ότι μπορούσαν να επιστρέψουν ανενόχλητοι στα σπίτια τους, καθώς ορισμένα στρατοδικεία, αν και υπήρχε απαλλαγή πάσης ποινής, διέταζαν την εκτόπιση τους στη Μακρόνησο, τη Γυάρο και τη Λέρο.

Στο απόσπασμα και μετά το τέλος του Εμφυλίου

Οι εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων στο Γεντί Κουλέ και τις άλλες ελληνικές φυλακές θα καταλαγιάσουν το πρώτο διάστημα μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου.

Στα αρχεία του Επταπυργίου δεν αναφέρονται να έγιναν τουφεκισμοί κατά το έτος 1950. Εκείνη τη χρονιά, στις φυλακές κρατούνταν 895 πολιτικοί κρατούμενοι, εκ των οποίων οι 146 γυναίκες, 94 ποινικοί κρατούμενοι, 118 δωσίλογοι, 49 χαρακτηρισμένοι ως «στασιαστές» και 37 με βάση αποφάσεις του Διαρκούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης.

Oι δύο τελευταίες εκτελέσεις του προηγούμενου έτους είχαν γίνει εκεί στις 19 Σεπτεμβρίου 1949 με δύο κατάδικους, ενώ νωρίτερα είχαν στηθεί ομαδικά στο εκτελεστικό απόσπασμα και μάλιστα τρεις μόλις μέρες πριν τη λήξη του Εμφύλιου, τέσσερις πολιτικοί κρατούμενοι στις 26 Αυγούστου 1949. Επρόκειτο για τους Βαγγέλη Αλεξανδρίδη, Νίκο Μάντη, Στάθη Ραβδίδη και Χρίστο Ρασόκωφ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 1950 το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στις αρχές του 1950 υπήρχαν ακόμη στις φυλακές όλης της χώρας 17.000 καταδικασμένοι σε θάνατο, ισόβια και άλλες ποινές. Από αυτούς σε θάνατο ήταν οι 5.322, από τους οποίους είχαν εκτελεστεί ήδη οι 3.033. Καθώς επίσης και 2.289 θανατοποινίτες με ανεκτέλεστες ποινές. Ακόμα, υπήρχαν 5.500 υπόδικοι που περίμεναν να δικαστούν και οι τελευταίοι 50.000 εξόριστοι και προληπτικώς συλληφθέντες οι οποίοι είχαν απομείνει και δεν είχαν απολυθεί από τη Μακρόνησο, τη Γυάρο, το Τρίκερι και τα άλλα στρατόπεδα εκτόπισης.

Σημαντικό ρόλο στη διακοπή των εκτελέσεων κατά τη διάρκεια του 1950 είχε παίξει η κυβερνητική αστάθεια που υπήρχε εκείνη τη χρονιά, οδηγώντας στην εναλλαγή έξι διαφορετικών κυβερνήσεων στην εξουσία.

Το 1952 υπήρξαν στο Γεντί Κουλέ τουλάχιστον δύο εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων, το 1953 μία, το 1954 8 εκτελέσεις και το 1955 μία εκτέλεση, που ήταν και η τελευταία.

Το Γεντί Κουλέ και οι τόποι εκτελέσεων των Ναζί στη Θεσσαλονίκη

Το μεσαιωνικό κάτεργο του Γεντί Κουλέ έχει συνδεθεί -εκτός των άλλων- και με τον εφιάλτη των εκτελέσεων πολιτικών κατά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου.

Με τη διαφορά, όμως, ότι τους καταδικασμένους από το γερμανικό στρατοδικείο αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, που ήταν φυλακισμένοι στο Επταπύργιο, οι Ναζί τους φόρτωναν σε στρατιωτικά καμιόνια και τους μετέφεραν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, που είχαν επιλεγεί ως τόποι εκτελέσεων.

Οι τόποι αυτοί ήταν το «Κόκκινο Σπίτι», ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα πίσω από το Καυταντζόγλειο Στάδιο (εκεί που σήμερα είναι το Θέατρο Γης), το οποίο χρησιμοποιείτο για τις εκτελέσεις ποινικών κρατουμένων, κυρίως ληστών, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, που οργίαζε η ληστοκρατία.

Άλλα σημεία εκτελέσεων από τους Γερμανούς κατά την κατοχή ήταν η περιοχή του στρατιωτικού αεροδρομίου του Σέδες, η Μίκρα, τα Σφαγεία και τα Διαβατά, όπου έγινε η μεγάλη ομαδική εκτέλεση 104 πατριωτών στις 6 Ιουνίου 1944.

