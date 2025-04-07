Σήμερα στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Χρήστος Νικολαΐδης ταξιδεύουν στην Αλβανία και καταγράφουν την πραγματική εκδοχή της «ζωής των Άλλων».

Δείτε το trailer:

Τριάντα πέντε χρόνια από την αρχή του τέλους του κομμουνιστικού καθεστώτος της γειτονικής χώρας και σαράντα χρόνια από τον θάνατο του Ενβέρ Χότζα, η κάμερα της εκπομπής ακολουθεί εκείνους που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στην απομόνωση, πίσω από βαριές σιδερένιες πόρτες και φτάνει στο κολαστήριο του Σπατς – το διαβόητο στρατόπεδο εξόντωσης πολιτικών κρατουμένων, όπου υπέστησαν απάνθρωπα βασανιστήρια.

Συνεχίζοντας αυτή τη διαδρομή, τα βήματά τους μας οδηγούν στα Τίρανα, στο Ινστιτούτο Μελέτης των Αρχείων της Σιγκουρίμι – της πανίσχυρης μυστικής αστυνομίας της δικτατορίας του Χότζα. Σε διαδρόμους με χιλιάδες μεταλλικές θυρίδες, οι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι αναζητούν τους -αποχαρακτηρισμένους πια- φακέλους που συνέταξε σε βάρος τους το καθεστώς. Στις κιτρινισμένες σελίδες τους διαβάζουν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν, βασισμένες σε αίολες καταθέσεις πληροφοριοδοτών – συγχωριανών, φίλων ή ακόμα και συγγενών.

Μία αποκαλυπτική έρευνα στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 7 Απριλίου στις 21.00, με τον Χρήστο Νικολαΐδη.

