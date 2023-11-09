Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε φαρμακοποιός στα Χανιά με αποτέλεσμα να δει από το λογαριασμό του να κάνουν φτερά χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ο 66χρονος φαρμακοποιός δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος υποστήριξε πως είναι λογιστής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και πως πρέπει να καταθέσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για τις δαπάνες για τα φάρμακα. Ο δράστης κατάφερε να πείσει τον 66χρονο, ο οποίος του μετέφερε μέσω e-banking το ποσό των 4.120 ευρώ.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη ανάφερε το περιστατικό στις αρχές οι οποίες μέσω του λογαριασμού που μεταφέρθηκαν τα χρήματα κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν ένα 19χρονο ημεδαπό νεαρό στα Γιάννενα, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Εξιχνιάστηκε άμεσα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, υπόθεση απάτης σε βάρος ημεδαπού επιχειρηματία. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού ο οποίος και συνελήφθη.

Ειδικότερα, προχθές (07.11.2023) το πρωί άγνωστος άνδρας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον επιχιερηματία του συστήθηκε ως υπάλληλος Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν) και παραθέτοντας του ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε να τον πείσει να μεταφέρει μέσω Internet Banking χρηματικό ποσό 4.120 ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου και ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος διαμένει στα Ιωάννινα.

Άμεσα, κατόπιν παραγγελίας στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (08.11.2023) ο ημεδαπός από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

