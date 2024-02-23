Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις τριών εγγράφων της Ποινικής Δίκης

Ηλεκτρονικά μέσω του poinikesepidoseis.gov.gr, πραγματοποιούνται από σήμερα οι επιδόσεις των ποινικών διαταγών, των αποφάσεων Λιπομαρτύρων και των κλήσεων Μαρτύρων, ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 403/2024) των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά.

Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, με την οποία μειώνεται η γραφειοκρατία και αναβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πολιτών, καθώς οι επιδόσεις θα γίνονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς μεταφορά εγγράφων σε φυσική μορφή.

Επιπλέον, εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι για τη Δημόσια Διοίκηση, με την αποδέσμευση ενός σημαντικού αριθμού δικαστικών υπαλλήλων και αστυνομικού προσωπικού, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με το έργο αυτό.

Σε πρώτη φάση, οι ψηφιακές επιδόσεις θα ξεκινήσουν από την Εισαγγελία Αθηνών.

Οι ποινικές επιδόσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας poinikesepidoseis.gov.gr με τους εξής τρόπους :

Είτε αυτόματα, όπου η πλατφόρμα παραλαμβάνει ένα έγγραφο από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) μέσω διαλειτουργικότητας και το αποστέλλει στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr.

Είτε χειροκίνητα, όπου ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Εισαγγελίας, δικαστικός υπάλληλος ή εξουσιοδοτημένος επιμελητής δικαστηρίων, αυθεντικοποιείται με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης στην πλατφόρμα, δημιουργεί το έγγραφο και συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία του εγγράφου, χρησιμοποιώντας τις διαλειτουργικότητες του Μητρώου Πολιτών (ΥΠΕΣ) και του Φορολογικού Μητρώου (ΑΑΔΕ).

Στη συνέχεια, η πλατφόρμα αποστέλλει το έγγραφο στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr.

Και στις δύο περιπτώσεις, το έγγραφο στη Θυρίδα του πολίτη αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας ηλεκτρονικών εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι διάδικοι ή μάρτυρες ενημερώνονται αυτομάτως για την επίδοση με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο emep.gov.gr.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ και υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), κεντρικό κόμβο σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την ψηφιοποίηση των επιδόσεων των τριών αυτών ποινικών εγγράφων, τα οποία ετησίως αγγίζουν περίπου τις 170.000, αναμένεται να απελευθερωθεί περίπου το 1/3 του αστυνομικού προσωπικού, που απασχολείται αυτή τη στιγμή στις επιδόσεις. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 670 αστυνομικοί την ημέρα. Ενδεικτικά το 2023 επιδόθηκαν 1.193.257 έγγραφα ποινικής, αστικής, διοικητικής, στρατολογικής φύσεως.



Πηγή: skai.gr

