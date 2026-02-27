'Αγνωστα παραμένουν τόσο τα στοιχεία ταυτότητας όσο και η αιτία θανάτου στην υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα μέσα σε σακούλες, σε δασική έκταση στον Γλαρόκαβο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού.

Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, εύρημα όμως που δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα.

Τα ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε στάδιο προχωρημένης σήψης – μουμιοποίησης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το κεφάλι

Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν να πρόκειται για γυναίκα, ενώ ο θάνατος φέρεται να επήλθε τουλάχιστον προ τεσσάρων μηνών.

Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται και προς αυτή την κατεύθυνση λήφθηκε βιολογικό υλικό και παραγγέλθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε τυχαία από εργάτες

Η σορός βρέθηκε από εργαζόμενους του δήμου που έκαναν εργασίες καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση, ενώ την Αστυνομία ειδοποίησε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.

Από την πρώτη εικόνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι τα ανθρώπινα μέλη ήταν τυλιγμένα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μία βαλίτσα.

«Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη η οποία ήταν σε κάποια σημεία σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώο, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα. Πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια», δήλωσε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης.

Τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Ασφάλειας Πολυγύρου.

