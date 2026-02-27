Τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι και του τραυματισμού του ίδιου φέρεται να κατονόμασε ο 19χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο 19χρονος φέρεται να δήλωσε πως βρέθηκε μαζί με τον 17χρονο φίλο του σε άλσος στο Λουτράκι, όπου συνάντησαν το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού τούς επιτέθηκε με μαχαίρι.

Πλέον οι Αρχές αναζητούν αυτό το άτομο ως ύποπτο για τη δολοφονία του ενός και τον τραυματισμό του δεύτερου νεαρού.

Νωρίτερα, είχε προσαχθεί στην Ασφάλεια Κορίνθου φίλος του 19χρονου με τον οποίο είχε μεταβεί τραυματίας στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου πριν διακομιστεί στο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο φίλςο αυτός φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό περιστατικό, με τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να προσπαθούν να πάρουν όσες περισσότερες μπορούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Όλα ξεκίνησαν να εκτυλίσσονται το πρωί της Παρασκευής όταν το θύμα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με πολλαπλά θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή και θωρακική χώρα. Το ανήλικο αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο από συγγενικό του πρόσωπο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ίδιο νοσοκομείο και από εκεί μεταφέρθηκε και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως είναι μέχρι στιγμής γνωστό, ο 19χρονος είναι αιμοδυναμικά σταθερός, με την κατάστασή του να κρίνεται αρκετά σοβαρή αλλά σταθερή και έχει δίπλα του όλους τους γιατρούς, οι οποίοι τού παρέχουν κάθε δυνατή φροντίδα.

Πηγή: skai.gr

